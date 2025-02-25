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Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!

Araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına devredilmesine yönelik ihale dün gerçekleştirilirken, kazanan MOI Ortak Girişim Grubu oldu. Daha önce TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemelerinde komisyon ücretini araç sahiplerine yansıtması yoğun tepkiye neden olmuştu. Yeni dönemde ise muayene ücretlerinin kredi kartı ve diğer güncel tahsilat yöntemleriyle ödenmesi halinde ek masrafların vatandaşa yüklenmeyeceği ifade edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 17:58, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 17:58
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Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!

Türkiye'de araç muayene hizmetleri, 20 Aralık 2004'te gerçekleştirilen ihale ile kuzey ve güney olarak iki bölgeye ayrılarak özelleştirildi. Yatırımcılarla yapılan anlaşma doğrultusunda, birinci ve ikinci bölgedeki muayene istasyonlarının inşası, bakımı ve işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de imzalandı. Bu sözleşmelerin süresi ise 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

İhalenin Kazananı Opus Oldu!

Mevcut sözleşmelerin süresinin 2027'de sona erecek olması ve sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için 2027-2047 döneminde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge halinde özelleştirmesine yönelik ihale süreci başlatılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca dün yapılan ihalede, 20 yıllık imtiyaz hakkı bedeli olarak MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ-Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB-VTV Norte SA) tarafından 1. bölge araç muayene hizmetlerine ilişkin 830 milyon dolar, 2. bölge araç muayene hizmetlerine ilişkin 890 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 720 milyon dolar teklif verildi.

Muayene Ücretleri Hazineye Aktarılacak

Muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u Hazine'ye aktarılacak.Teknik olarak tamamlanan ihalelerde, Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı onayı ile Danıştay'ın görüşü alındıktan sonra imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak. İhaleyi kazanan firma, özelleştirme bedelinin yanı sıra, mevcut uygulamada olduğu gibi tahsil ettiği muayene ücretlerinden belirlenen oranda kamu payı ödemeye devam edecek. Mevzuat kapsamında, 20 yıllık imtiyaz süresince muayene ücretlerinin ilk üç yılda yüzde 30'u, sonraki yedi yılda yüzde 40'ı ve son on yılda yüzde 50'si Hazine'ye aktarılacak.

Avrupa Birliği Standartlarında Hizmet

Araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırımlarla, muayene hizmetleri kamu bütçesine yük getirmeden özel sektör aracılığıyla yürütülecek. Bu çerçevede, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni imtiyaz dönemine ilişkin ihale şartnamesine göre, başlangıç yatırımı olarak 125'i 1. bölgede, 124'ü 2. bölgede olmak üzere 249 sabit istasyon ve 10 motosiklet istasyonu kurulacak. Ayrıca, 47'si 1. bölgede ve 46'sı 2. bölgede olmak üzere 93 seyyar istasyon hizmete girecek. Bu kapsamda, trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri Avrupa Birliği standartlarında yürütülecek. Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak.

Araç Sayısına Bağlı Olarak Yeni İstasyonlar Açılabilecek

Türkiye'de büyük bölümü otomobillerden oluşan yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken işletici, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açabilecek.

  • İstasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracı muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunulacak.
  • Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.


Komisyon Vatandaşa Yansıtılmayacak

Muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar vatandaşa yansıtılmayacak.

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