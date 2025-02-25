Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi
İstanbul'da eşi Mehmet Ercan Karakaş ile birlikte trafik kazası geçiren Yeşilçam efsanesi Müjde Ar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 12:48, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 12:50
Etiler'de Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş'ın içinde bulunduğu lüks araç, özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Yeşilçam yıldızı Müjde Ar ve bir dönemin Türkiye Kültür Bakanı olarak görev yapan eşi Ercan Karakaş hastaneye kaldırıldı.
Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik belirlendiği gözlem amaçlı tedavi altında tutulduğu öğrenildi.