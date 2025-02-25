Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi

Kazada hafif yaralanan Yeşilçam yıldızı Müjde Ar ve bir dönemin Türkiye Kültür Bakanı olarak görev yapan eşi Ercan Karakaş hastaneye kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net