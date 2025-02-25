Bartın'a 2 günde 5 bin ton kar yağdı

Bartın'da geçen hafta cuma günü sabah saatlerinde başlayıp, 3 gün boyunca etkili olan yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 75 santime ulaştı. Yağış yerini soğuk havaya bırakırken, gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

Bartın Belediyesi sokaklarda biriken karları temizlemek için 500 personel, 400'e yakın iş makinesiyle çalışma başlattı. Çalışmada, Hükümet Caddesi, Pazaryeri, Yalı mevkisi, Çatmaca ve Safranbolu Kavşağı'nda 250 kamyonla, 2 günde, 5 bin tona yakın kar toplandı. Karlar Bartın Irmağı'na götürülüp döküldü.

Öte yandan kent merkezinde kar yağışı boyunca da yaklaşık 350 ton tuz dökülerek, buzlanmanın önüne geçilmeye çalışıldı. Kent merkezinde çatılarda biriken karlar ve buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Kar temizleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.