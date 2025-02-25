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Bakan Yumaklı açıkladı: 8 Bin 500 Personel Alımı Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8.500 yeni personelin istihdam edileceğini açıkladı. Bu personeller arasında yangın işçileri ve mühendisler de bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 12:56, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 15:00
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasına katıldı. Programda konuşan Bakan Yumaklı'dan 8 bin 500 yeni personel alımı müjdesi geldi.

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni İstihdam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

Yeşil Vatanın Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, AK Parti hükümetleri döneminde yeşil vatanı geliştirmek için çok önemli işler yapıldığını belirtti. "Bu zaman diliminde yaklaşık olarak söylüyorum bu rakamı; 8 milyara yakın, 7,5 milyardan fazla tohum ve fidan toprakla buluşturuldu" dedi. Bu sayede Türkiye'nin bugün 24,3 milyon hektarla dünyada önemli orman varlığına sahip olduğunu vurguladı.

Kırsal Kalkınma ve Ormancılık Sektörüne Destek

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınmanın en önemli ayaklarından birisinin orman ve ormancılık sektörü olduğunu belirtti. "57 projemiz var. Bu kapsamda son 22 yılda 285 bin aileye 34 milyar liraya yakın hibe ve destek sağlanmış oldu" diye konuştu. Ayrıca, odun dışı orman ürünlerinin de ekonomiye önemli katkı sağladığını ifade etti.

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 85'İ İNSAN KAYNAKLI'

Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapasitesi

Orman yangınlarının yüzde 85'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bunun için orman yangınlarıyla mücadele konusunda sizin kabiliyetinizin ve kapasitenizin son derece gelişmiş olması gerekir" dedi. Türkiye'nin su atma kapasitesinin 2002 yılında 73 ton iken, bugün 27 uçak ve 105 helikopterle yaklaşık 450 tona ulaştığını belirtti. Arazöz sayısının ise 3 kat artışla 1766'ya çıktığını ekledi.

Personel Alımı Müjdesi

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını belirterek, "Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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