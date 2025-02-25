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Hiç gitmediği Şanlıurfa'da trafik cezası yedi

Ankara'da hiç gitmediği Şanlıurfa'da otomobili ile hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle 2 bin 167 TL ceza uygulanan Bekir Dinç (59), Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak itirazda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 13:24, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 13:06
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Hiç gitmediği Şanlıurfa'da trafik cezası yedi

Ankara'da hastanede laborant olan Bekir Dinç'e, hiç gitmediği Şanlıurfa'da 34 LM 2186 plakalı otomobili ile hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle 2 bin 167 TL ceza uygulandığına ilişkin tebligat gönderildi. Dinç, Ankara'da hastanede nöbette olduğu sırada, D-400 Kara Yolu Suruç Bölge Trafik İstasyonu önünde uygulanan 12 Şubat 2025 tarihli cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bekir Dinç, hayatında hiç Şanlıurfa'ya gitmediğini, ceza tarihi olan 12 Şubat'ta da hastanede nöbette olduğunu söyledi.

Bekir Dinç, "Benim Urfa'yla hiçbir alakam yok. Hiç gidip gelmişliğim yok. Bu adaletsizce bir durum. Böyle haksız yere cezalar kesildiği zaman insanlar bu kez 'trafikte nasıl olsa ceza yiyorum' düşüncesiyle önemsemeyip sürekli suç işlemiş olacaklar veya 'işlemeden nasıl kesiliyor' düşüncesine kapılacak. Bu doğru bir şey değil. Hem devletimiz açısından hem de milletimiz açısından doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurumu yaptım" dedi.

Cezayı düzenleyen görevli hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Dinç, "Ceza tutanağını görünce şoke oldum. Çünkü benim orayla hiçbir ilgim alakam yok. Urfa'ya hiç bugüne kadar gitmişliğim yok. Ne aracımla gittim ne de kendim gittim. 2 bin 167 TL az para değil benim için. Cezanın iptal edileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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