Suç örgütü soruşturmasında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sancaktepe, Sultanbeyli ve çevre ilçelerde Şahin Kılıççeken'in elebaşılığında silahla "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

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