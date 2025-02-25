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Psikolojik Sorunlu Genç Annesini Öldürdü, Babasını Yaraladı

Kulp'ta meydana gelen olayda, M.A. adlı genç annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., polise teslim oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 14:28, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 14:29
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Psikolojik Sorunlu Genç Annesini Öldürdü, Babasını Yaraladı

Diyarbakır Kulp'ta korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), tartıştığı annesi Fener Ateş'i (70) öldürdü, babası Necat Ateş'i ağır yaraladı.

Kulp'ta Korkunç Olayın Detayları

Dehşet veren olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Anne ve Babasıyla Tartışma

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti.

Olay Yerine Müdahale

  • İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
  • Göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürüyor. Şüpheli M.A. ise polise teslim oldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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