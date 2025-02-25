TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Okul Bahçesinde Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci 1 Öğretmen yaralandı
Okul Bahçesinde Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci 1 Öğretmen yaralandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Yeni Araç Muayene Döneminde Ücretsiz Çağrı Merkezi Kurulacak
Yeni Araç Muayene Döneminde Ücretsiz Çağrı Merkezi Kurulacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü

Türkiye, KÖİ modeliyle 137 ülkede 12.500 proje tamamladı. Bakan Bolat, KÖİ'nin sürdürülebilir altyapı gelişiminde rolünü vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 14:49, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 14:50
Yazdır
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 1972 yılından bu yana yurt dışındaki müteahhitlik hizmetleri sektöründe 137 farklı ülkede tamamladığını, 12 bin 500 projeyle, 535 milyar dolarlık bir değere ulaştığını açıkladı.

İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Haftası Açılışı

9. kez düzenlenen İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Haftası (PPP Week) resmi açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla gerçekleşti.

KÖİ Modelinin Önemi

Etkinlikte konuşan Bolat, KÖİ modelinin altyapı, sağlık, eğitim ve teknoloji gibi sektörlerde kamu malları ve hizmetlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir şekilde sağlama konusunda yetkin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Altyapı Gelişim Stratejisi

Türkiye'nin, Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alan ve hızla büyüyen bir ülke olduğunu ifade eden Bolat, bu nedenle ekonomik büyümeyi desteklemek, refahı artırmak ve altyapıyı modernize etmek amacıyla altyapı geliştirmeyi önceliklerinden biri haline getirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Altyapı Dönüşümü

Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda üstyapı ve altyapısını modernize ederek kamu hizmetlerini, sağlık, eğitim, adalet, çevre, enerji alanlarında geliştirdiğini vurgulayarak, "(Türkiye) Kendisini küresel ticaret ve yenilikte bir bölgesel lider olarak konumlandırmak amacıyla iddialı bir yolculuğa çıktı. KÖİ'ler, bu dönüşümde önemli bir rol oynadı ve yüksek kaliteli sürdürülebilir projelerin etkili bir şekilde sunulmasında vazgeçilmez bir model haline geldi. Bugün KÖİ Türkiye'nin altyapı gelişim stratejisinin temel çözümü oldu." diye konuştu.

Kentsel Gelişim Projelerinde KÖİ'nin Rolü

"Türkiye, kentsel gelişim projelerinin inşasında KÖİ'lerden faydalanmıştır"Kamu ve özel sektörün güçlü yönlerini bir araya getiren bu ortaklıkların, kaynakların son derece verimli kullanılmasını, risklerin paylaşılmasını ve her iki sektörün de bütçe kısıtlamaları nedeniyle tek başına ulaşamayacağı büyük ölçekli projelerin başarıyla tamamlanmasını sağladığını ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

  • Otoyol, demir yolları, köprüler
  • Havaalanı, tüneller, deniz limanları
  • Büyük ulaşım ağları ve enerji projeleri
  • Kentsel gelişim projelerinin inşasında Türkiye KÖİ'lerden faydalanmıştır

Türkiye, dünya çapında altyapı inşa etme konusunda KÖİ'ler sayesinde büyük kazanımlar elde etmiştir. İstanbul Yeni Havalimanı, dünyadaki en büyük havalimanlarından biri, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler, küresel lojistik koridorlarının önemli kavşak noktaları olarak Asya ve Avrupa'yı bir araya getiriyor.

KÖİ Modelinin Etkinliği

Bolat, Türkiye olarak, bu önemli projeleri rekor sürede gerçekleştirdiklerini ve Türk halkının hizmetine sunduklarının altını çizdi.KÖİ modelinin verimliliği ve finansal yükü dengelemesinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Bolat, Ticaret Bakanı olarak, yatırım ve projelerde kamu-özel sektör iş birliği modelinden faydalandıklarını söyledi.

Gümrük Projelerinde KÖİ Kullanımı

Bolat, "Bu bağlamda, gümrük ofislerimizi ve sınır kapılarımızdaki gümrük noktalarımızı daha verimli, güvenli ve hızlı hale getirmek için modernize ediyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de 19 gümrük kapısını çok başarılı bir şekilde KÖİ modeliyle tamamladık. İpsala, Habur, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, Cilvegözü, Dilucu, Esendere, Çıldır Aktaş, Kapıköy, Türkgözü, Pazarkule, Nusaybin ve Muratbey gümrük içi gümrük projelerimiz bunlara örnektir." açıklamasında bulundu.

KÖİ Deneyimlerinin Paylaşımı

"KÖİ deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız"Türkiye olarak, yurt dışındaki tüm ilgili taraflarla, KÖİ deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirten Bolat, "Bu deneyimlerin paylaşılmasının, dostane ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerimize vizyoner bir boyut katacağına inanıyorum." dedi.

Müteahhitlik Hizmetlerinde Türkiye'nin Başarısı

Bolat, Türkiye'nin 1972 yılından bu yana yurt dışındaki müteahhitlik hizmetleri sektöründe 137 farklı ülkede tamamladığını, 12 bin 500 projeyle, 535 milyar dolarlık bir değere ulaştığını açıkladı.Son 22 yılda ise 137 ülkede 485 milyar dolarlık projeler kazanıldığını bunların büyük çoğunluğunun tamamlandığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye, müteahhitlik sektörü gibi teknik danışmanlık sektöründe de önemli bir deneyim kazanmış olup, teknik danışmanlık sektöründeki firmalarımız daha büyük projeler imzalayarak küresel oyuncular olacak. Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik sektöründeki küresel oyuncu konumu ve KÖİ projelerindeki deneyimi, firmalarımızın rekabet gücünü artırmaktadır. Sonuç olarak, firmalarımız her yıl daha fazla projeyi yurt dışında üstlenmektedir. Ayrıca firmalarımız, projelerin sadece inşaat aşamasında değil, aynı zamanda operasyon aşamasında da yatırımcı olarak yer almaktadır. Bu şekilde, ülkelerin kalkınmasına ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlıyor."

KÖİ'nin Verimlilik Hedefi

"KÖİ, daha az kaynakla daha fazla sonuç elde etmeyi hedefliyor"Bakan Bolat, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yenilik talebinin hiçbir zaman bu kadar yüksek olmadığını belirterek, hükümetler ve işletmelerin, daha az kaynakla daha fazla altyapı, daha fazla hizmet ve daha fazla büyüme sağlamak amacıyla politikalar geliştirdiğini ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunu ifade etti.Bu noktada KÖİ modelinin, bu zorluğu fırsata dönüştürebilecek bir çözüm olarak ortaya çıktığını kaydeden Bolat, "KÖİ, daha az kaynakla daha fazla sonuç elde etmeyi hedefleyerek verimlilik önceliği ile daha fazla finansal, insan ve malzeme kaynağı sağlama amacını gütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Bolat, daha az yatırımla daha fazlasını başarmanın, mevcut kaynakların potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve kamu çıkarı için uzun vadeli değer oluşturan projeler sunmayı gerektirdiğini söyledi.

KÖİ Modelinin İklim Değişikliğine Katkısı

Kaynak verimliliğinin, günümüzün en kritik konuları olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konular ile de doğrudan ilişkili olduğunu hatırlatan Bolat, "Bu nedenle, KÖİ'ler, yenilikçi çözümleri ölçekli bir şekilde uygulama kapasitesine sahip özel sektörün yatırım gücü ve teknik uzmanlığını, kamu sektörünün vizyonu, hukuki çerçeve ve politika desteği ile birleştirerek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletme ve buna uyum sağlama potansiyelini önemli ölçüde artıran çözümler sunuyor." diye konuştu.KÖİ'lerin Türkiye için önemli bir kalkınma stratejisi temsil ettiğini belirten Bolat, söz konusu modelin kamu yararı ve vatandaşlar için büyük ve etkili projelerin gerçekleştirilmesini sağladığının altını çizdi.

Mutabakat Zaptı İmza Törenleri

Bakan Bolat, konuşmasının ardından Mutabakat Zaptı (MoU) imza törenlerine katıldı.PPP Centre Of Excellence (PPPCOE), global işbirliği fırsatlarını ve bilgi paylaşımını artırmak için 3 farklı anlaşmaya imza attı. Bunlardan ilki Suudi Arabistan Ulusal KÖİ Merkezi ile imzalandı. İkinci anlaşma, yine karşılıklı işbirliği ve bilgi paylaşımı için Belarus ile gerçekleştirildi. Son anlaşma ise KÖİ ile ilgili global eğitimlerin bu platform üzerinden verilmesi amacıyla İsviçre merkezli global bir kuruluş olan Yetenek Ekonomisi Platformu ile yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber