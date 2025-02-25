Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel helal ekonomisinin hızla büyüyen bir ekosistem olduğunu belirterek, "Helal ekonomisinin sunduğu fırsatları değerlendirerek, ülkemizi küresel helal ekonomisine yön veren lider ülke konumuna taşımaya kararlıyız." dedi.Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katılan Kacır, helal ekonomisinin sunduğu avantajların önemine değindi.

Şeffaf Üretim Süreçleri ve Güvenilir Ürünler

Kacır, birçok ürün ve hizmetin uluslararası değer zincirlerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu durum, tüketicilerin satın aldıkları ürüne güven duymasını sağlayacak ulusal ve uluslararası ölçekte mekanizmaların kurulması ihtiyacını beraberinde getiriyor." dedi. Helal sektörünün, şeffaf üretim süreçleri ve adil ilkeleriyle Müslümanların dini esaslara uygun yaşamalarına imkan tanıdığını vurguladı.

Helal Turizm ve Kozmetik Sektöründe Büyüme

Kacır, "Helal turizm pazarının büyüklüğü 250 milyar doları aştı" diyerek, helal ürün ve hizmetlerin Müslüman olmayan bireyler için de tercih edildiğine dikkat çekti. Helal sertifikalı kozmetik sektörünün 80 milyar doları aştığını belirtti ve 2033'te küresel helal gıda pazarının 5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin Küresel Rolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin İslam ülkeleriyle güçlü ticaret köprüleri kurduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin küresel helal ekonomisindeki rolünün arttığını söyledi.

Helal Sertifikasyonunun Önemi

Kacır, helal sertifikasyonun kritik önem taşıdığını ve bu doğrultuda Helal Akreditasyon Kurumu'nu (HAK) kurduklarını söyledi. TSE'nin helal ürün ve hizmetlere erişimde öncü rol oynadığını belirtti."Enstitümüz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da helal ürün ve hizmet ticaretinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edecek." diyerek, helal uygunluk değerlendirme alanında standardizasyonun önemine dikkat çekti.

TSE'nin Küresel Rolü

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Müslüman nüfusun ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetlere erişebilmesinin temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, helal sektörünün tüm dünya tüketicileri için tercih sebebi olduğunu söyledi. Helal sertifikasyonun titiz bir denetim gerektirdiğine dikkat çekti.Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Türksat 6A maketi hediye etti. Erbaş da Kacır'a "Hayat Rehberi Kur'an" konulu tefsir hediye etti.