İstanbul'un Metro İhtiyacı ve Ulaştırma Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptıklarını belirterek, "Öncelikle Şam sonra Halep Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde Özel Oturum kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, uluslararası projelerden haberleşmeye, Suriye'ye sunulan destekten sosyal medyada 16 yaş sınırına kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Albayrak Medya iş birliği ile düzenlenen zirvede, Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son 23 yılındaki gelişmeleri aktardı. 2002 yılından bugüne kadar ulaştırma ve altyapı alanında yaklaşık 290 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bölünmüş yollarından tutun 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkarmaya, ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırmaya kadar; denizcilik noktasından, haberleşme noktasına, abone sayılarına, hızlı internet kullanımına, 5G'ye kadar birçok işimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Suriye'ye Türkiye'den Destek

Suriye hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı konusunda da Suriye'ye destek verdiğini kaydetti. Uraloğlu, "Biz de sadece 10 gün sonra Suriye'ye, Halep ve Şam havalimanlarına bir heyet gönderdik. Gerekli tespitleri yaptık. Türk Hava Yolları oraya haftada 3 sefer düzenlemeye başladı. Tamamen pilotun görerek şartlarda iniş ve kalkış yaptığı şartlar var orada." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Metro Hattı İhtiyacı

İstanbul'un şehir içi trafiği hakkında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, problemin ancak yer altından çözülebileceğini vurguladı. "İstanbul için yaptığımız çalışmaya göre bin 4 kilometrelik bir raylı sistem ihtiyacı var. Eğer ulusal ağ bağlantıları yapılacaksa bu doğrudan yapımı bizim Bakanlığımızın yetkisindedir. Bunun dışındaki hatlarda yetki ilgili belediyenindir. İlgili belediye bize getirir o projeyi, onaylatır. İlgili belediye bunun yapılmasını Bakanlığımızdan isterse, biz gerekli onayı alır yaparız. Biz şimdiye kadar İstanbul'a bu yaklaşımla yaklaşık 162 kilometrelik bir demiryolu, metro hattı kazandırdık."

5G Çalışmaları ve TÜRKSAT 6A Projesi

Bakan Uraloğlu, 5G için bu sene ihale yaparak 2026'da ülke genelinde sinyal almayı hedeflediklerini ifade etti. "34 noktada 5G deneme lisansı vermiştik. Buna en son Galatasaray ve Trabzonspor statlarını da ilave ettik 36 oldu." şeklinde konuştu.TÜRKSAT 6A ile de yerli uydu üretme iradesini ortaya koyduklarını anlatan Uraloğlu, "Televizyon yayıncılığındaki kaliteyi artırıyor, halihazırda kapsadığımız 3 buçuk milyar insanın 5 milyara çıkmasını sağlamış oluyor. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık. Türk mühendisler yaptı." açıklamasında bulundu.

Sosyal Medyada 16 Yaş Sınırı Tartışmaları

Uraloğlu ayrıca, Türkiye'de şu anda 580 bin kilometreden fazla fiber altyapı olduğunu ifade ederek bunu 800 bine çıkarma hedefleri olduğunu kaydetti. Sosyal medya platformlarının tamamının temsilci atadığını belirtti.On altı yaş sınırı hakkında değerlendirmelerini paylaşan Uraloğlu, söz konusu yaş sınırının dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir bireyin hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebileceği sorusundan hareketle belirlediklerini ifade etti. "Biz 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensüs sağladık. 16 yaşı yüzde ailelerle yapılan araştırma 79.4 destekliyor, doğru buluyor." şeklinde konuştu.