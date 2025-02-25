Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 17:41, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 17:42
Yazdır
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, müvekkilinin mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığını hatırlattı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basına verdiği demeçlerinde Savaş'ı "piyon" olarak nitelendirdiği aktarılan dilekçede, "Özgür Özel, müvekkili, açmış olduğu kurultay iptal davası sebebiyle piyona benzetmiş ve müvekkili birilerinin yönlendirdiğini ifade etmiştir. Özel, kullanmış olduğu sözler ile müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Özel, hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

- Ekrem İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu

Avukat Üregen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği diğer dilekçede ise CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun ilk tur oylamasının ardından konuşma yaptığı esnada Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söylemesiyle delegelerin iradesinin sakatlandığı kaydedildi.

Dilekçede, "Kurultaydaki iki toplantı arasındaki sürede ve ikinci toplantı başlar başlamaz birçok kişiye Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verilmiş, bu şekilde delegelerin iradeleri yönlendirilmiş ve seçim sürecinin adil işlemesi engellenmiştir. Bu süreçte, divan başkanının hukuka aykırı müdahalelerde bulunduğu, delegelerin özgür iradelerinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kurultay sürecinde kamu görevlerinin rüşvet niteliğinde kullanıldığı ve kamu kaynaklarının siyasi amaçlar doğrultusunda dağıtıldığı ileri sürülen dilekçede, ilgili isimler hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılması, delegelerin iradelerinin sakatlanması nedeniyle kurultay seçim sonuçlarının incelenmesi ve seçim sürecinin hukuka aykırılığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılması talep edildi.

Dilekçede, İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber