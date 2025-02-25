Beşiktaş'ta sokaklar çöp doldu

Beşiktaş'ta bazı mahallelerde toplanmayan çöpler, esnaf ve ilçe sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçilerin alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakmaları üzerine ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı.

Bu nedenle cadde ve sokaklardaki konteynerler ile çevresinde çöp yığınları oluştu.

Durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri ve esnaf, duruma tepki gösterdi.

Ortaköy'deki Dereboyu Caddesi'nde oturan Selahattin Akyıldız, "Afişler asmışlar; 'Bunu yapacağız, şunu yapacağız.' Yapın görelim. İstanbul çok güzel olacakta neyi çok güzel olacak, niye göremiyoruz? Sokaklar pislik içerisinde, çöpler alınmıyor. İstanbul trafiği olduğu gibi karıştı birbirine, düzenleme yok. Bir denetleyici yok. Herkes almış başını gidiyor." diye konuştu.

Çöplerin 3 gündür beklediğini söyleyen Akyıldız, "Gökten bir zembil mi inecekte bunları temizleyecek. Bunun görevi kim, belediye gelip bunları temizleyecek, o da yok. 'İstanbul çok güzel olacak.' diyor. Hiçbir yerde bir şey yok. İnsanlar çöplükten geçemiyor. Yollar öyle, trafik almış başını gidiyor. Bir belediye icraatı hiçbir şekilde İstanbul'da yok. 'Taş olsa yine oyumuzu ona vereceğiz.' diyorlar, çilesi de bu." ifadelerini kullandı.

Esnaf Ayten Kahveci ise "Dükkanımızın önü böyle olmamalıydı. Eğer ben vergimi ödüyorsam bu şekilde olmamalıydı." dedi.