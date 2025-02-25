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Down Sendromlu Ethem, belediyede özel kalem müdürü oldu

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, down sendromlu Ethem Ay'ı özel kalem müdürü olarak işe aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 15:47, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 15:47
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Down Sendromlu Ethem, belediyede özel kalem müdürü oldu

Tokat'ta yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu Ethem Ay, Tokat Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak göreve başladı. Ay, bir süre önce Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek sohbet etmişti. Görüşmenin ardından Başkan Yazıcıoğlu, Ethem Ay'ı özel kalem müdürü olarak işe almaya karar verdi.

İlk İş Gününde Gösterdiği Başarı

Ethem Ay, ilk iş gününde görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Gelen misafirleri güler yüzle karşılayan Ay, aynı zamanda Başkan Yazıcıoğlu'nun programlarını takip etti ve misafirlere çay ikram etti. İlk günden büyük bir uyum içinde çalışan Ay, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Yorumları

Yeni özel kalem müdürünün işe hızlı başladığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Ethem kardeşimle birlikte çalışmak büyük keyif verici bir durum. İlk tanıştığımızda çok etkilenmiştim. Allah var. Gerçekten çok kibar, naif ve güzel bir insan. Şimdi ekibimizin bir parçası oldu. Bundan sonra bizimle beraber çalışacak. Maşallah, ilk günden çok hızlı başladı. Düzen, koordinasyon ve iletişimi de sağladı. Vatandaşları da güler yüzle karşılıyor" dedi.

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