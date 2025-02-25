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Otomobilde eşini öldürüp, kaza gibi gösterdi

Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilde cesedi bulunan Derya Buçan'ın (28), araçtaki oğlu D.B.'nin (6) ifadesinden yola çıkılarak eşi Rıdvan Buçan (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Rıdvan Buçan'ın cinayeti gizlemek için otomobille bariyerlere çarptığı belirlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 15:55, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 15:55
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Otomobilde eşini öldürüp, kaza gibi gösterdi

Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.

Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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