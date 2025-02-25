TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) , Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (RHG Enertürk) ve Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Muradiye Elektrik) paylarını satışa çıkardı.

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