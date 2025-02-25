İmamoğlu'nun avukatlarından 'sahte diploma' iddialarına yanıt

Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Ücretli Öğretmen Sayısı 78 İlde 86 Bine Ulaştı
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmamoğlu'nun avukatlarından 'sahte diploma' iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturmaya ilişkin İmamoğlu'nun hukuk danışmanı Adem Sözüer ve avukatı Mehmet Pehlivan tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 16:31, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 16:30
Yazdır
İmamoğlu'nun avukatlarından 'sahte diploma' iddialarına yanıt

İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapılan toplantıda konuşan Sözüer, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim aldığı üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişle ilgili 1990 yılında ilan edilen yatay geçiş şartlarını sağladığını ve bunun ceza soruşturmasına konu olamayacağını savundu.Avukat Pehlivan ise yatay geçişin hukuka uygun olup olmadığının anlaşılması için, geçiş tarihinde yürürlükte olan mevzuata bakılması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından Sözüer ve Pehlivan, gazetecilerin sorularına cevap verdi.

İstanbul Üniversitesi'nde Yatay Geçiş Başvuruları

"İstanbul Üniversitesi'nde yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990'da son bulduğu, fakülte yönetim kurulunun da 12 Eylül 1990'da başvuru süresi bitmeden yatay geçiş başvurularını değerlendirdiği" iddiasının sorulması üzerine Sözüer, şunları söyledi:

"Bu soru, Ekrem İmamoğlu'nun işlemiyle ilgili değil, üniversitenin işlemiyle ilgili. Bizi burada ilgilendiren konu 'hukuka aykırı fiili, eylemi oldu' diye düşünüyoruz ama ne rapor böyle bir şey ne de belgeler böyle bir şey söylüyor. Şimdi üniversitede tarihle ilgili bazı şeyler söyleniyor ama biz üniversitedeki bütün süreçlere hakim olamadığımız gibi gerçekten üniversitede bütün belgeler bu raporda vardır, yoktur onu bilemediğimiz gibi o Ekrem İmamoğlu'nun vereceği bir cevap da değil, tamamen başka konu. Hiçbir bilgimiz yok o konuda."

Sözüer, bir suç varsa soruşturulması gerekenlerin üniversite yetkilileri olup olmadığının sorusuna ise "1990 yılında idareciler bir hata yaptı diye onlar bakımından bugün dava açılması ve cezalandırma yapılması mümkün değildir." şeklinde yanıt verdi.

Özel Üniversitelerden Devlet Üniversitelerine Yatay Geçiş

"İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde özel üniversitelerden devlet üniversitelerine yatay geçiş yapmak mümkün müydü?" sorusuna da Sözüer, şöyle cevap verdi:

"Bu İmamoğlu'nun meselesi değil. Ekrem İmamoğlu, ilana bakıyor, bu ilandaki koşullara göre başvuruyor. Başvuran öğrencilerin denklik veya tanınırlık durumunu ya da özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş hakkının olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. Bu soru kimi ilgilendirir? O zamanki yönetmelikte böyle yasaklar var mı, komisyonu ilgilendirir. O zamanki yönetmelikte yurt dışındaki üniversiteden Türkiye'deki üniversiteye geçişler, 'özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş yok' gibi hiçbir engel, yasak, düzenleme yok."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber