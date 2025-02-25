Erdoğan ve Ürdün Prensi ikili ilişkileri görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı kabulünde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ile Ürdün'ün ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün'ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti.

Filistin'e Destek ve Birliktelik

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldı.