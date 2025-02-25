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EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz, fazla elektrik tüketenlerin maliyetini ödeyeceklerini belirtirken, zam gelip gelmeyeceğini de açıkladı. Yılmaz, "5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin" dedi.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 17:15, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 18:03
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EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji Hukuku Kongresi'nde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Enerji Sektöründe Yenilik İhtiyacı

Yılmaz kongre hakkında

"Enerji sektöründe yarın bugün ile eşitse zarardayız demektir"

dedi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmamasının doğru bir karar olduğunu vurgulayan Yılmaz, depolamalı GES başvuruları hakkında bir gecede düzenleme yapmadıkları uzun bir süreç olduğunun altını çizdi.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi ve Sübvansiyonlar

Son kaynak tedarik tarifesini anlatan Yılmaz,

"Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin?"

Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor. Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar, buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil. Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor."

Depolamalı GES Başvuruları ve İddialar

Depolamalı GES başvurularına ilişkin iddialar hakkında konuşan Yılmaz,

"Sallama ile iftirayla hesap bilmezlik ile manipülasyon yapmak olmaz."

Verdiğimiz lisansların hepsi internet sayfamızda yazılı, hiç kimseye ne bir iş adamına ne bir siyasetçiye hiçbir ayrımcılık yapmadık. Belki bundan dolayı bu tip eleştiriler olabilir. Kanun çıkalı altı ay olmuş peşinden piyasaya görüş sorulmuş biz bir gecede düzenleme yapmıyoruz, iki ay öncesinden ilan ediyoruz. Bütün piyasa oyuncularını, derneklerden, lisans sahiplerine sorumluluk sahibi herkesten fikrini alıyoruz. Bunları haftalarca tartışıyoruz; başvurular da dilekçeyle yapılan bir başvuru değil sahada ter dökecek yerini belirleyecek ölçümlerini yapıyor epeyce bir emek var."

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