Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkmenistan Eğitim Bakanı Jumamurad Gurbangeldiyev başkanlığında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Hükümetler Arası Türk-Türkmen Konseyi 4. Toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekin, Gölbaşı MTAL'da düzenlenen toplantıda, Türkmenistan heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tekin, iki ülke hükümetleri arasında eğitim alanındaki işbirliğinin, gelecek kuşakların da bu dostluğa uygun şekilde hareket etmesine vesile olacağına dikkati çekti.

Eğitim Alanında İşbirliği ve Anlaşmalar

Türkiye ve Türkmenistan arasında daha önce imzalanan uluslararası sözleşmelerden sonra eğitim alanında çok ciddi mesafe kat edildiğini belirten Bakan Tekin, eğitim alanındaki anlaşmanın yenilenmesini önemli bulduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin somut göstergelerinden birinin Türkmenistan'daki okullar olduğunu kaydeden Tekin, "Aynı şekilde Türkiye'de çok sayıda Türkmen öğrencimiz her düzeyde eğitim öğretim süreçlerine devam ediyor. Yaklaşık 30 bin dolayında Türkmen öğrenci Türkiye'de eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Eğitimdeki Başarıları

Türkiye'de eğitim alanındaki gelişmeleri anlatan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarları döneminde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye'nin OECD ortalamalarının üstünde yer aldığını, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporunda teknolojik altyapıyı okullarında en iyi kullanan ülke olarak Türkiye'nin öne çıktığını dile getirdi. Türkiye'de 65 bin okulda internet erişimi ve etkileşimli tahta bulunduğunu bildiren Tekin, öğretmenlerin istedikleri zaman dünyanın en büyük eğitim içerik sağlayıcısı EBA'ya bağlanıp her türlü materyale ulaşabildiğini ve bu gelişmelerin uluslararası raporlara da yansıdığını vurguladı.

Uluslararası Başarılar ve Yenilikler

Bakan Tekin, Türkiye'nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleştiğini, ayrıca 8'inci sınıf fen bilimleri alanında ise OECD üyesi ülkeler arasında en fazla puan artışı gösteren iki ülkeden biri olduğunu belirterek, "Bu gelişmeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda eğitim alanına yapılan altyapı yatırımlarının karşılığının artık alınmaya başlandığının bariz bir göstergesidir." değerlendirmesini paylaştı.

"En kapsamlı zeka ölçeği statüsünde"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekin, beceri temelli bir müfredatı bütüncül bir mantıkla kurguladıklarını kaydetti. Beceri temelli müfredatı oluştururken aynı zamanda Türkiye'nin "gönül coğrafyası" diye tanımladıkları ülkelerle dostluğu, kardeşliği pekiştirecek hususları özellikle önemsediklerinin altını çizen Tekin, bu kapsamda "Orta Asya" ifadesini tamamen kaldırdıklarını ve onun yerine "Türkistan" tanımını kullanmaya başladıklarına dikkati çekti. Tekin, ayrıca Türk dünyasının yetiştirdiği bilim insanlarının müfredatta yer almasına özen gösterdiklerini anlattı. Türkiye'den bilim insanlarının yeni geliştirdiği Türk Ulusal Zeka Ölçeği'nin iki ülke arasında işbirliği yapılabilecek konular arasında olduğunu ifade eden Yusuf Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tamamen milli ve bize ait bir bilinçle, şuurla geliştirdiğimiz bir ölçek. Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı zeka ölçeği statüsünde şu anda. Bu ölçek, sadece bilgi düzeyini ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda zihinsel beceri ve yetenekleri de çok yönlü olarak değerlendirebiliyor. Bu aynı zamanda ortak benzer kültürel özellikleri olan ülkeler açısından da çok rahat kullanılabilecek bir ölçek, çünkü kendi kültürel ve toplumsal özelliklerimizin de yansıtıldığı bir ölçek geliştirdik."

Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkede okul açtığını bildiren Tekin, bunların her ülkede en iyi okullar arasında gösterildiğini ifade etti. Bakan Tekin, "İki ülke arasındaki işbirliği alanlarımızın hepsini geliştirmeye açığız. Birlikte iş yapmaktan mutlu oluruz çünkü biz Türkmenistan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak, bölgede güçlü varlığını destekliyoruz." dedi.

"Gerekeni yapmaya hazırız"

Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev ise kendisi ve heyetini ağırlayan Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu. İki ülke arasında hükümetler arası gerçekleştirilen toplantıların önemine işaret eden Gurbangeldiyev, iki ülke arasında eğitim alanında önemli iş birliklerinin hayata geçirildiğini anlattı. Bakan Tekin'i Türkmenistan'a davet eden Gurbangeldiyev, ayrıca ülkesinde nisan ayında gerçekleştirilecek uluslararası matematik olimpiyatlarına Türk öğrencileri de çağırdı. Gurbangeldiyev, "Eğitim alanında yeni işbirliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi için gerekeni yapmaya hazırız." açıklamasında bulundu.