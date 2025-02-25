Başkentte aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 18:38, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 18:44
İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenini buldu.
Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybedenlerin doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.
Başkentgaz ekipleri de apartmanda incelemede bulundu.