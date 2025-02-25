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Genel Kurul, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 18:56, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 18:57
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Genel Kurul, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "trafik ve kasko sigortaları"na ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, zorunlu trafik ve kasko sigortalarının prim tutarlarında fahiş fiyat artışı olduğunu belirterek, "Artık vatandaşımızı, yaptırılması zorunlu, yaptırılmadığında ise cezai müeyyide ile karşılaşacağı trafik sigortasını yaptırmama yönünde zorlayan bir noktaya gelmiş durumdayız." dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, araçların tamir ve bakım masraflarının, MTV'nin, akaryakıt zamları ve köprü ücretleri ile trafik sigortasındaki ücret artışlarının vatandaşları zor durumda bıraktığını söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, "tüm kalemlerde vergilerinin arttırıldığını ve vatandaşların nefes alamaz hale getirildiğini" iddia etti.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, ekonomi politikalarının araç sahiplerini pişman ettiğini savunarak, "MTV, kasko, trafik sigortası, bakımı ve yakıt bedeliyle birlikte bir aracın yıllık masrafı yıllık 70 bin lirayı geçti. Bu rakam emekli maaşına, üç asgari ücrete denk gelmektedir. Araba almak hayaldi, şimdi masrafını karşılamak da hayal oldu." diye konuştu.

- "Küresel ekonomik gelişmelerin sigorta sektörüne etkisi göz ardı edilmemelidir"

AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası primlerinin belirlenmesinde birçok faktörün belirleyici olduğunun altını çizdi.

Sigorta primlerinin yalnızca arz talep dengesiyle değil, aynı zamanda sigorta şirketlerinin mali yapısı, küresel finans piyasalarındaki gelişmeler ve risk yönetim stratejileri doğrultusunda şekillendiğini belirten Aytek, şöyle konuştu:

"Özellikle küresel ekonomik gelişmelerin sigorta sektörüne etkisi göz ardı edilmemelidir. Sigortacılık Kanunu çerçevesinde sigorta şirketlerinin teknik karlılıklarını sürdürebilmeleri ve reasürans kabullerine uygun bir prim seviyesinin oluşturabilmeleri esastır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında fiyat dengesini sağlamak adına tavan fiyat uygulamasını yürütmekte, sigorta primlerine ilişkin düzenlemeleri titizlikle takip etmektedir. Sigorta şirketlerinin fiyatlandırma süreçleri piyasa koşulları çerçevesinde teknik esaslara uygun olarak belirlenmektedir."

Aytek, sigorta primlerinde yaşanan değişimlerin yalnızca iç piyasa dinamiklerinden değil, küresel finans ve sigortacılık sektöründeki gelişmelerden kaynaklandığını, Hazine ve Maliye Bakanlığının sigorta sektörünü yakından takip etmeye ve vatandaşın haklarını korumaya devam ettiğini anlattı.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisi'nin önerisinin oylamasından önce yoklama talep edildi. İlk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Bozdağ, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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