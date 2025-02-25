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Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun

TÜDA anketine göre, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si üniversitelerinden memnun ve yüzde 64'ü okullarını tavsiye ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 19:05, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 19:07
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Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması'nın (TÜDA), 205 üniversiteden 264 bin 344 kişinin katılımıyla öğrencilerin üniversite deneyimlerine ilişkin kapsamlı bir anket yapıldığını bildirdi. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 72'si üniversitelerinden memnun, yüzde 64'ü ise üniversitelerini tanıdıklarına tavsiye ediyor.

Öğrencilere Yönelik Geniş Kapsamlı Araştırma

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, öğrencilere yönelik geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Anket, 10 Haziran- 21 Ekim 2024 tarihleri arasında 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrencinin katılımıyla TÜDA tarafından 15 tematik alanda 360 soruyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ankette öğrencilere, eğitimin niteliği, akademik personel, idari personel, araştırma ve projeler, dijitalleşme ve yapay zeka, uluslararasılaşma, sağlık, yaşam memnuniyeti, sosyal ve kültürel faaliyetler, erişim, katılım ve kapsayıcılık, kütüphane ve e-kaynaklar, kampüs imkanları, kariyer hedefleri, gelecek beklentileri ve alışkanlıklar olmak üzere 15 tematik alanda 360 soru yöneltildi. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 72'si üniversitelerinden memnun, yüzde 64'ü üniversitelerini tanıdıklarına tavsiye ediyor.

Öğrencilerin Gelecek Hedefleri

Öğrenciler gelecek hedeflerine ulaşmak için yüzde 72 ile en çok yabancı dil becerilerini geliştirmek istiyor. Bunu yüzde 47 ile iletişim becerileri ve yüzde 39 ile teknik beceriler takip ediyor. Öğrencilerin yüzde 40'ı gelecekte yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor. Yüzde 34'ü kamuda, yüzde 31'i özel sektörde çalışmak istiyor, yüzde 23'ü ise girişimcilik yapmayı veya kendi işini kurmayı düşünüyor. Anket sonuçlarına göre öğrenciler interneti yüzde 71 ile en çok sosyal medya amacıyla kullanıyor. Bunu yüzde 42 ile eğitim, yüzde 39 ile araştırma, yüzde 34 ile alışveriş, yüzde 31 ile video izleme, yüzde 18'i müzik dinleme, yüzde 13'ü ile oyun takip ediyor.

Yapay Zeka Eğitim Hayatını Kolaylaştırıyor

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 83'ü ödevlerini yaparken yapay zeka araçlarını kullanıyor. Yüzde 81'i yapay zekanın eğitim öğretim hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Yüzde 75'i ise eğitim ve öğretimde yapay zeka araçlarının kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 74'ü yapay zekanın eğitim sürecinde verimliliklerini artıracağını ifade ederken, yüzde 73'ü ise üniversitelerde yapay zeka teknolojilerinin daha fazla kullanılmasının teşvik edilmesini istiyor.

Spor Alanları ve Fiziksel Aktiviteler

Öğrencilerin üniversitelerde spor alanlarını fiziksel koşulları ve çeşitliliğine dair anket sonuçlarında ise öğrencilerin yüzde 59'u üniversitelerinde spor alanlarının fiziksel koşullarının yeterli olduğunu düşünüyor. Yüzde 58'i üniversitesinin spor ve fiziksel aktiviteler için yeterli imkan ve tesis sunduğunu belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 52'si üniversitesinde spor alanları çeşitliliğinin yeterli olduğunu düşünürken, yüzde 47'si ise üniversitelerde spor alanlarında sunulan ekipman çeşitliliğinin yeterli olduğunu ifade ediyor.

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