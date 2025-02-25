Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 19:14, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 19:15
Ramazan İyem idaresindeki 20 E 4727 plakalı otomobil, Cumalar Mahallesi civarında karşı yönden gelen Hilmi Genç yönetimindeki 20 KD 855 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücüler İyem ve Genç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçlarda sıkışan 4 yaralı ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.