Kartalkaya Komisyonu, AFAD yetkililerini dinledi

AFAD Başkanı Pehlivan ile AFAD yetkilileri, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda açıklamalarda bulundu, sunum yaptı. Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, AFAD Başkanlığına bu ay atandığını hatırlattı. Söz konusu yangının, herkesin içini yaktığını ifade eden Pehlivan, göreve geldikten sonra yangınla ilgili bilgi aldığını belirtti.

Yangın Sonrası Müdahale ve Ekiplerin Sevki

Daha sonra AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, yangına ilişkin sunum yaptı. Yangında yaralananların tamamının taburcu edildiğini dile getiren Ergin, Grand Kartal Otel'deki yangının 21 Ocak'ta saat 03.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildiğini bildirdi. Ergin, ihbarın ardından AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

"Acı olaylara tanık olmak durumunda kaldık"

Kartalkaya Jandarma Karakolu'nun 4 dakika sonra bölgeye ulaştığını ifade eden Ergin, sağlık ekiplerinin 46 dakika, itfaiyenin 57 dakika sonra olay yerinde bulunduğunu belirtti. Sadi Ergin, AFAD'ın, ihbarın ardından 55 dakika sonra bölgeye ulaştığını dile getirdi. AFAD'ın bölgeye 26 araç ve 105 personel sevk ettiğini söyleyen Ergin, yangına 171 araç ve 533 personelle müdahale edildiğini, 12 katlı otelde 161 odanın bulunduğunu anlattı.Yangın sırasında, çalışanların otelin "kot altında" bulunan bölgesinde yer aldığına işaret eden Sadi Ergin, şöyle konuştu:

"12 katlı otelin 77 odasında konaklama vardı. 77 odada 238 misafir kalıyordu; 100 çalışanla o gün akşam itibarıyla 338 vatandaşımız otelde konaklamaktaydı. Sahada bütün kurumlarımız yangını bir an evvel etkisiz hale getirmek için mücadele etti. Yangına müdahale ederken, arama faaliyetlerinde gördüğümüz acı olaylara tanık olmak durumunda kaldık."





"Çevre itfaiyelere bilgi verildi"

Milletvekillerinin soruları üzerine söz alan AFAD Başkanı Pehlivan, AFAD'ın, devletin genç bir kurumu olduğunu vurguladı. Tüm acil çağrıların 112 çatısı altında toplandığını hatırlatan Pehlivan, buraya gelen ihbarların konusuna göre ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade etti.Ali Hamza Pehlivan, otel yangını sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldiğini anımsatarak, "Yangın sonrasında en yakın güvenlik noktası veya olay yerine intikal edebilecek en yakın birim hangisi ise bildirime ondan başlandığını görüyoruz. Jandarma, itfaiye, sağlık ve koordinasyondan sorumlu AFAD'a bilgi verilmiştir." dedi.Yangın sonrasında bölgedeki itfaiyenin yetersiz ya da eksik kalabileceğinden hareketle çevre itfaiye birimlerine haber verildiğini ifade eden Pehlivan, daha önce hazırlanan Bolu'nun İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında itfaiye birimi olmayan veya itfaiyeye uzak 20 noktaya su tankeri ve itfaiye birimi kurulması yönünde tespitlerde bulunulduğunu anlattı.Sunumların ve milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İçişleri Bakanlığının ön inceleme raporunun isteneceğini bildirdi.