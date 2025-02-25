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Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü

Restoran işletmecileri, müşterilere daha uygun fiyatlar sunabilmek için ikramları opsiyonel hale getirdi. İkramsız menü tercih edenler yüzde 21 daha az ödüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 20:27, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 20:47
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Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü

Ankara'daki bazı kebapçılar, menülerine ikramlı ve ikramsız seçenekler ekledi. Mevsim salata, tarator gibi klasik ikramların olmadığı menülerde fiyatlar yüzde 21 oranında düşüyor. NTV'ye konuşan restoran işletmecisi Abdurrahman Işıksever, "Fiyatların makul hale gelmesini istiyorsak özgürlüğü müşteriye bırakmak lazım" diyor.

İkram İstenirse Fark Ödenecek


  • İkramsız tarifede Adana kebap 499 liradan 394 liraya düşüyor.
  • Et döner dürüm 374 liradan 295 liraya iniyor.
  • Ciğer şiş 474 liradan 374 liraya,
  • Beyti ise 494 liradan 319 liraya düşüyor.

4 kişilik bir aile restorana gittiğinde ikramsız İskender tercih ederse ödenmesi gereken bedel 1276 lira oluyor. İkramlı olanı tercih edilirse 340 liralık farkı ödemesi gerekecek.

İsteğe Bağlı İkram İsrafın Önüne Geçer

Müşteriler, "İkram adı altında yenmeyen ürünler de masaya konuluyor. İkramsız isteğe bağlı olursa hem daha uyguna gelecek hem de israfın önüne geçmiş olacaklardır" dedi.

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