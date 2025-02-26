Balışeyh'te 28 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, 1 öğretmen ve 28 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Öğretmen ve Öğrenciler Taburcu Oldu

Öğretmen G.B. (34) ve öğrenciler Y.Ö. (16), M.Z. (17), S.S. (17), U.P. (16), A.D.S. (17), E.U. (14), A.E. (15), İ.A.Ş. (16), Ö.V. (14), Ç.U. (15), Z.Ö. (16), E.S.Ö. (17), İ.K. (16), G.D. (16), R.Ş. (17), B.Y. (17), A.K. (17), N.Ö. (17), S.G. (17), K.O. (15), E.Y.Ç. (15), D.K. (17), M.A. (14), A.S. (17), Y.C.Ç. (14), M.Z. (17), S.Z. (16) ve F.C. (17) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü ve ardından taburcu edildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Olayın ardından tüketilen gıdalardan numune alındı ve inceleme başlatıldı. Gıda zehirlenmesi olup olmadığının yapılacak testler sonucunda netlik kazanacağı açıklandı.