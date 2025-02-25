THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programının bu yılki başvurularının başladığını duyurdu. THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı bulacak.

THY Take-Off 101 Programı Başvuru Şartları





2001 ve sonrasında doğmuş olmak

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 2, 3 ya da 4'üncü sınıf öğrencisi olmak

THY'nin İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek

İyi derecede İngilizce bilmek

Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek. Başvurular, THY'nin internet sitesinden 29 Mart'a kadar yapılabilecek.