Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirlilere TOKİ aracılığıyla sosyal konut, orta gelirlilere Emlak Konut aracılığıyla yeni projeler ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş birliği ile arsa tesisi gibi adımları devreye alarak, kira/konut sıkıntısına çözüm sağlıyor. Bakanlık bugüne kadar TOKİ koordinesiyle 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa etti. 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor. Pandemi ve asrın felaketi nedeniyle bir süre yavaşlayan çalışmalar bu yılın başı itibarıyla yeniden hızlandı.

"Yenipeçenek'te 7 bin 825 sosyal konut teslim edildi"

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık/Yenipeçenek'te de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projenin büyük bölümü tamamlandı. 18 etaptan 11'inde inşaatlar bitti, teslimatlar sürüyor. Bu yıl 5 etabın daha tamamlanmasıyla toplam 12 bin 909 konut, 143 iş merkezi, 2 okul, 6 cami, 3 mescit bölgede inşa edilmiş olacak. Bugüne kadar 7 bin 825 sosyal konut teslim edildi.

"Onlar konuşur, AK Parti yapar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "23 yıldır böyle Onlar konuşur, AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.

"Çerez parası öder gibi taksit ödüyorum"

Yeni evine taşınan hak sahibi Perihan Kepez, sosyal konut kampanyası aracılığı ile kira öder gibi ev sahibi olduğunun altını çizdi. Kepez, "Kendi adıma diyeyim evin 'e' harfini bile alma imkanım olmazdı. Evime girince ne kadar şaşırdıysam 4 yaşında toruna 'bak Ayşe Betül benim anahtarım oldu' demişim. Çünkü benim hayatta hiç evim olmadı. Şu durumda çerez parası öder gibi taksit ödüyorum. Devlet bize bu imkanı sunmasaydı, durduğumuz yer hiçbir zaman olmazdı. Kimse nankör olmasın ben Tayyip Erdoğan'a sürekli diyorum ki cennetliksin. Allah senden razı olsun. Çünkü bu imkanı bize o sundu" dedi.

"60 yaşında yeniden doğmuş gibi oldum"

Emekli hak sahibi Rasim Çoklü ise 10 ay önce yeni evine taşındığını, uygun taksit imkanı sayesinde 60 yaşında ilk kez ev sahibi olduğunu söyleyerek, "Dünyalar benim oldu. Ben 60 yaşına geldim, böyle bir mutluluğu yaşamadım. Çünkü hiç ev sahibi olmadım. Yıllarca kirada oturdum. Yeniden doğmuş gibi, dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim. Şu anda burada 7-8 bin TL aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi oldum" dedi.

"Burada baba özelliği var, devletin sıcak eli var"

Muhasebeci Yakup Özcan da TOKİ'nin sunduğu bu projeden faydalanarak ev sahibi olduğunu anlatarak, "2023 Ağustos'ta taşındık. Şimdi ödemelerimiz devam ediyor. Burada kiralar 18-20 bin TL. Biz 2 bin 500 TL ödüyoruz. Yani bunu babası oğluna vermez. Burada baba özelliği var, devletin sıcak eli var. Sosyal politikalar denilen de bu olsa gerek... Herkesin üzerinde duracağı şey dar gelirliler için; önce başını sokacağı bir ev ikincisi ödeme koşulları. Ben 600 bin TL'yi 20 senede taksitle ödeyeceğim. Bu harika bir şey" dedi.

"Depremde TOKİ'nin evleri ayakta kaldı"

Özcan, "TOKİ'nin yaptığı binaların kalitesini depremlerde gördük. Hepsi ayakta kaldı. Üstelik kullanılan malzemeler de kaliteli. Burası dar gelirli insanlar için ideal bir yer" dedi.