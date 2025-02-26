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Trump şartları hafifletti. Ukrayna 'nadir elementler' anlaşmasını kabul etti

Trump'ın ısrar ettiği 'kıymetli madenler' anlaşmasında bazı ağır maddeleri esnettiği, Zelenski'nin son teklifi kabul ettiği belirtiliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 02:11, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 02:56
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Trump şartları hafifletti. Ukrayna 'nadir elementler' anlaşmasını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 'sömürge anlaşması' diyerek reddetmesiyle iki ülke arasında gerilime neden olan 'kıymetli maden' tartışması devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın bitmesine yönelik ciddi görüşmeler yaptığını ve Ukrayna ile anlaşmayı yakında imzalayacaklarını belirten Trump'ın "Nihai anlaşmaya çok yakınız. Zelenski bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir" sözlerinin ardından bugün anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.

'ABD BAZI AĞIR TALEPLERİNDEN VAZGEÇTİ' İDDİASI

ABD basınında "anlaşmaya çok yaklaşıldı" iddiaları yer alırken; Reuters ajansı iki kaynag^a dayandırdığı haberinde "ABD ve Ukrayna madenler konusunda anlaştı" ifadesini kullandı. .

AFP'nin abonelerine servis ettiği habere göre ise Trump yönetimi "bazı zorlayıcı maddelerden" vazgeçti ve iki ülke nihai uzlaşmaya vardı.

Financial Times'ın Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin vazgeçtiği taleplerden biri "500 milyar dolarlık anlaşma."

ABD 500 MİLYAR DOLARDAN VAZGEÇTİ, GAZ VE PETROL DE KAPSAMA ALINDI

Trump yönetimi Ukrayna'ya net bir güvenlik garantisi sunmaktan kaçınırken anlaşmanın madenlerin yüzde 50'si üzerinden sağlanacağı ve gaz ve petrolün de bu kapsama alınacağı belirtildi.

Bloomberg ise anlaşmasının çarşamba günü Ukrayna kabinesine sunulmasının beklendiğini duyurdu.

BEYAZSARAY: TRUMP, ZELENSKİ'NİN İMZASINI BEKLİYOR

anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenski'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor" dedi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlattı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden sözcü, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Zelenski'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a giderek kıymetli madenler anlaşmasına imza atmasını beklediğini söylemişti.

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