26 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçlarında; Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila, Çimsa ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçlarına devam edilecek. C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor, A Grubu'nda MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya gelecek.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.

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