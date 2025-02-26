26 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları
26 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yi kabul edecek.
(TBMM/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.
- Çevre Komisyonunda İklim Kanunu Teklifi ele alınacak.
- Yeni Yol ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/14.00/11.00/09.30/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Bilişim Vadisi'nde Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Açılış Programı'na katılacak.
(Kocaeli/10.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Helsinki)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru kapsamında 17. Yıllık İnter Global Cargo Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Tahran)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya gelecek.
(Ankara)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Büyük Gençlik Buluşması programına katılacak.
(Ankara/19.00)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçlarına devam edilecek. C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor, A Grubu'nda MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.
(Çorum/15.00/Ankara/İstanbul/Trabzon/20.30)
2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçlarında; Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila, Çimsa ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00/Mersin/19.30)
3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları müsabakası oynanacak.
(İstanbul/19.00)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında, Adasokağı-Üsküdar Belediyespor maçı oynanacak.
(Adana/16.00)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Spor Toto-Beykoz Belediyespor müsabakası yapılacak.
(Ankara/17.00)