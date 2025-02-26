Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
6 ilde milletvekili sayısı değişti
6 ilde milletvekili sayısı değişti
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye KÖİ Projeleriyle Öncü
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni Adımlar
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
TCMB: Enflasyon Beklentileri Şubat 2025'te Değişti
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık listeyi güncelledi! Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Vergi Sisteminde Yeni Dönem: Asgari Gelir Vergisi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Tasarrufu Hamlesi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 71 Kişiye İşlem Yapıldı
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
AK Parti'de Seçim Stratejisi: 360 Milletvekili Hedefi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

6 ilde milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Ankara, Muğla, Urfa, Erzurum, Yozgat ve Bayburt milletvekili sayıları değişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 02:34, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 02:38
Yazdır
6 ilde milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarında değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı artarken, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayısı düştü.

Ankara'nın milletvekili sayısı 36'dan 37'ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa'nın ise 14'ten 15'e yükseldi. Ankara'daki artış, 3. Bölge'de gerçekleşti ve bölgenin vekil sayısı 12'den 13'e çıktı.

Erzurum'un vekil sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un ise 2'den 1'e düştü. Böylece İstanbul 96 milletvekili ile en fazla vekile sahip il olurken, Bayburt 1 vekil ile en az milletvekili çıkaran il oldu.

İllerin güncellenmiş milletvekili sayıları

YSK'nin aldığı karara göre illerin milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana: 15
Adıyaman: 5
Afyonkarahisar: 6
Ağrı: 4
Amasya: 3
Ankara: 37
Antalya: 17
Artvin: 2
Aydın: 8
Balıkesir: 9
Bartın: 2
Batman: 5
Bayburt: 1
Bilecik: 2
Bingöl: 3
Bitlis: 3
Bolu: 3
Burdur: 3
Bursa: 21
Çanakkale: 4
Çankırı: 2
Çorum: 4
Denizli: 7
Diyarbakır: 12
Düzce: 3
Edirne: 4
Elazığ: 5
Erzincan: 2
Erzurum: 5
Eskişehir: 7
Gaziantep: 14
Giresun: 4
Gümüşhane: 2
Hakkari: 3
Hatay: 10
Iğdır: 2
Isparta: 4
İstanbul: 96
İzmir: 28
Kahramanmaraş: 8
Karabük: 3
Karaman: 3
Kars: 3
Kastamonu: 3
Kayseri: 10
Kırıkkale: 3
Kırklareli: 3
Kırşehir: 2
Kilis: 2
Kocaeli: 14
Konya: 15
Kütahya: 4
Malatya: 6
Manisa: 10
Mardin: 6
Mersin: 13
Muğla: 8
Muş: 3
Nevşehir: 3
Niğde: 3
Ordu: 6
Osmaniye: 4
Rize: 3
Sakarya: 8
Samsun: 9
Siirt: 3
Sinop: 2
Sivas: 5
Şanlıurfa: 15
Şırnak: 4
Tekirdağ: 8
Tokat: 5
Trabzon: 6
Tunceli: 2
Uşak: 3
Van: 8
Yalova: 3
Yozgat: 3
Zonguldak: 5

2023'te de 4 ilin vekil sayısı değişmişti

YSK, 2023 yılı nüfus verilerine dayanarak geçen yıl da bazı illerin milletvekili sayılarını değiştirmişti. 26 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'un vekil sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın ise 5'ten 4'e düşmüş, Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye yükselmiş, Tunceli ve Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıkmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber