6 ilde milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarında değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı artarken, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayısı düştü.

Ankara'nın milletvekili sayısı 36'dan 37'ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa'nın ise 14'ten 15'e yükseldi. Ankara'daki artış, 3. Bölge'de gerçekleşti ve bölgenin vekil sayısı 12'den 13'e çıktı.

Erzurum'un vekil sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un ise 2'den 1'e düştü. Böylece İstanbul 96 milletvekili ile en fazla vekile sahip il olurken, Bayburt 1 vekil ile en az milletvekili çıkaran il oldu.

İllerin güncellenmiş milletvekili sayıları

YSK'nin aldığı karara göre illerin milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Amasya: 3

Ankara: 37

Antalya: 17

Artvin: 2

Aydın: 8

Balıkesir: 9

Bartın: 2

Batman: 5

Bayburt: 1

Bilecik: 2

Bingöl: 3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 21

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum: 4

Denizli: 7

Diyarbakır: 12

Düzce: 3

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan: 2

Erzurum: 5

Eskişehir: 7

Gaziantep: 14

Giresun: 4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 10

Iğdır: 2

Isparta: 4

İstanbul: 96

İzmir: 28

Kahramanmaraş: 8

Karabük: 3

Karaman: 3

Kars: 3

Kastamonu: 3

Kayseri: 10

Kırıkkale: 3

Kırklareli: 3

Kırşehir: 2

Kilis: 2

Kocaeli: 14

Konya: 15

Kütahya: 4

Malatya: 6

Manisa: 10

Mardin: 6

Mersin: 13

Muğla: 8

Muş: 3

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Osmaniye: 4

Rize: 3

Sakarya: 8

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Şanlıurfa: 15

Şırnak: 4

Tekirdağ: 8

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 2

Uşak: 3

Van: 8

Yalova: 3

Yozgat: 3

Zonguldak: 5

2023'te de 4 ilin vekil sayısı değişmişti

YSK, 2023 yılı nüfus verilerine dayanarak geçen yıl da bazı illerin milletvekili sayılarını değiştirmişti. 26 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'un vekil sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın ise 5'ten 4'e düşmüş, Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye yükselmiş, Tunceli ve Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıkmıştı.