Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira

CHP listesindeki Gelecek Partisi kontenjanından seçilen ve partisinden istifa ettikten saatler sonra AK Parti'ye transfer olan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Önce CHP'ye geçmek istedi" açıklamasına yanıt verdi.

"CHP'den Bana Teklif Geldi, Ben Reddettim"

CHP listesinden Gelecek Partisi kontenjanıyla milletvekili seçilen ve partisinden istifa ettikten kısa bir süre sonra AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den kendisine birkaç defa teklif geldiğini ancak kendisinin bunları reddettiğini ifade etti. Yazıcı, Özgür Özel'in kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğunu da savundu.

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in hakkımda yaptığı gerçek dışı beyanlara cevabımdır. CHP'den birkaç defa teklif geldi, ancak ben reddettim. Hatta benimle görüşmeyi Sayın Özel'in kendisi talep etti."

"Bana Siyasette Geleceğim Olmadığını Söylediler"

Yazıcı, sürecin Antalya'da Gelecek Partisi'nden ayrılan ve CHP'ye katılan Berna Polat'la yaptığı bir görüşmeyle başladığını belirtti.

"9 Ekim 2024'te Antalya'da bir fuar açılışında Berna Polat ile karşılaştık. Bir kafede sohbet ettik. Berna Hanım bana siyasette geleceğim olmayacağını, Gelecek Partisi'nde kalmaya devam edersem siyasi olarak ilerleyemeyeceğimi söyledi. Ben de kendisine böyle bir kaygımın olmadığını, akademik hayatıma döneceğimi söyledim."

Polat'ın CHP'ye katılmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine olumsuz yanıt verdiğini aktaran Yazıcı, Polat'ın konuyu CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e ilettiğini ve bir süre sonra Erdem'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade etti.

"CHP'den Resmi Davet Aldım, Ancak Kabul Etmedim"

Yazıcı, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in de kendisiyle CHP'ye katılımı hakkında görüştüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Mustafa Erdem, Meclis'te beni gördü ve ziyaret etmek istediğini söyledi. Daha sonra ofisime geldi ve CHP'ye katılmamı teklif etti. Ancak ben böyle bir eğilimim olmadığını kendisine açıkça ifade ettim. Buna rağmen, CHP'den birkaç defa daha bu yönde teklifler geldi."

"Özgür Özel ile Genel Merkez'de Görüştüm"

Serap Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle görüşmek istediğini ve 15 Ocak 2025'te CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"CHP Genel Başkanı benimle görüşmek istediğini Berna Polat aracılığıyla iletti. Ben de programımın uygun olduğu bir tarihte görüşebileceğimi söyledim. Sonrasında, 15 Ocak 2025'te CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdik."

"CHP'ye Katılmam İçin Teklifte Bulundular"

Yazıcı, Özgür Özel'in kendisini CHP'ye katılmaya davet ettiğini, ancak kendisinin partinin geçmişteki politikaları nedeniyle bu teklifi kabul etmediğini belirtti.

"Sayın Özgür Özel, CHP'ye katılmamdan memnun olacaklarını, Türkiye'yi bir anayasa değişikliğinin beklediğini ve partide bana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ancak ben kendisine partileriyle bir doku uyuşmazlığım olduğunu ifade ettim. 367 krizini yarattıklarını, başörtüsü meselesinde yanlış politikalar izlediklerini ve geçmişte sivil anayasa taslağımıza yönelik yanlış değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdim."

"Görüşme Esnasında Saygısızlık Yapıldı, Özel görüşme sırasında telefonunda mesajlaşıyordu "

Özel'in, görüşme sırasında başka kişilerle mesajlaştığını fark ettiğini söyleyen Yazıcı, bunu saygısızlık olarak değerlendirdiğini belirtti.

"Özgür Özel, benimle konuşurken bir yandan telefonundan mesajlaşıyordu. Buna rağmen görüşmeyi kibar bir şekilde sonlandırarak, AK Parti'den de bir davet aldığımı ancak henüz karar vermediğimi ifade ettim."

"CHP ile İletişimi Kestim"

Yazıcı, 31 Ocak 2025'te CHP'den yeniden bir görüşme talebi geldiğini, ancak buna yanıt vermediğini ve CHP ile olan tüm iletişimi sonlandırdığını belirtti.

"Berna Polat, danışmanım aracılığıyla benimle görüşmek istediğini bildirdi. Ancak ben bu talebe yanıt vermedim. Daha sonra birkaç kez aradı ancak telefonlarını açmadım."

Özgür Özel'in grup toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yazıcı, tüm yazışmaları kanıtlayabileceğini ancak kişisel verilere saygısı nedeniyle yayınlamayacağını ifade etti.

"Özgür Özel'in 25 Şubat 2025 tarihli grup toplantısında hakkımda söylediği iftiralar nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bütün yazışmaların ekran görüntüleri elimde mevcut ancak kişisel verilere duyduğum saygı nedeniyle yayınlamıyorum."