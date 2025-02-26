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Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme

AK Parti'nin yeni yargı paketiyle mükerrer suçlular için şartlı salıverme düzenlemesi geliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 07:29, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 07:31
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Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme

Suçlunun ıslahını hedefleyen yeni düzenlemeye göre, mükerrer suçtan cezaevinde olanlar "iyi hal" gerekçesiyle artık cezanın tamamını değil dörtte üçünü çekip şartlı olarak salıverilecek.

Ceza İnfaz Sisteminde Mükerrer Suçlara Yönelik Değişiklikler

AK Parti ve Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklik kapsamına mükerrer suçların cezaları da alınacak. Mevcut mevzuatta basit suç sayılan ve mevzuatta 'Mükerrer suç' olarak tanımlanan suçları işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Mükerrer Suçlar

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) 'İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması halinde hükümlünün şartlı salıvermeden yararlanamayacağı' hükmü bulunuyor. Bu nedenle mükerrer suç işleyenler şartlı salıvermeden ve denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Ancak diğer suçlar bakımından cezanın infazında belli indirimler uygulanıyor.

Suçluya Rehabilite

AK Parti kaynakları "Tüm suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, verilen cezanın neticeleri bakımından adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bu durum eleştiriliyor. Esas amaç suçluların rehabilite edilip topluma kazandırılması. Ama mükerrer bir suçtan içerideysen iyi halli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla sorun çıkarabiliyor. Bu durumda olanların iyi hali teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor" dedi.

İyi Hali Teşvik

Adalet Bakanlığı kaynakları da basit suçları tekraren işleyenlerin cezalarının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda olduklarını hatırlatarak "Onların cezalarının 4/4'ünü cezaevinde çekmeleri, iyi hal açısından olumsuz bir durum. Yani iyi hal sonuç vermiyor. Cezaevlerinde iyi hali teşvik etmemiz lazım. 4'te dördünü cezaevinde tamamlamak yerine dörtte üçünü hapiste, kalanı dışarıda infaz olmalı. Cezaevlerinde cezasını çekerken iyi halli olursa dörtte üçünü çekip, gerisini şartlı salıverme olarak dışarıda geçirme olabilir" diye konuştu.

MHP de Destekliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da 'terör hükümlülerine infazın 3/4 uygulandığı yerde, mükerrire 4/4 uygulamanın adil olmadığını' dile getirerek, yeni yapılacak düzenlemeye destek vereceklerini açıklamıştı. AK Parti kaynakları bu konuda muhalefet partileri ile de uzlaşma aranacağını ve düzenlemenin ortak önerge ile gündeme getirileceğini kaydetti.

Yeni Düzenleme: 4/4 Değil, 4/3 Olacak

Yeni düzenleme hayata geçerse art arda suç işleyip cezaevine girenler 'iyi halli olmaları şartıyla' aldıkları cezanın tamamını değil, dörtte üçünü cezaevinde, kalanını dışarda infaz edebilecekler. Örneğin, mükerrer suç nedeniyle cezaevine giren biri 10 yıl ceza almışsa, bu kişi cezasının 7,5 yılı cezaevinde, kalan 2,5 yılını ise dışarıda infaz edebilecek. CMK'da basit yargılama usulleri adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için uygulanıyor. Bu kapsama giren suçlar arasında basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlar bulunuyor.

Tamamına Olmayacak

Mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunanların tamamının bu düzenlemeden yararlanması söz konusu olmayacak. Şartlı salıverilme süresi geldiğinde hükümlünün tutum ve davranışları değerlendirilecek ve olumlu ise hükümlü şartlı salıverilmeden faydalanabilecek, aksi halde hapis cezasının infazına devam edilecek. Bu durumdaki hükümlülerin, cezaevi kurallarına uyup uymadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Ayrıca, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı da dikkate alınacak.

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