Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çanakkale ve İzmir'in batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara bölgesinde sis uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne
°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İstanbul
°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli
Kırklareli
°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
Ege Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Denizli
°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
İzmir
°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Manisa
°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana
°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
Antalya
°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Hatay
°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara
°C, 7°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir
°C, 10°CParçalı ve az bulutlu
Konya
°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu
°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
Düzce
°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
Sinop
°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Artvin
°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
Samsun
°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
Amasya
°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum
°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
Kars
°C, -6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
Malatya
°C, 5°CParçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır
°C, 7°CParçalı ve az bulutlu
Antep (Gaziantep)
°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
Siirt
°C, 5°CParçalı ve az bulutlu