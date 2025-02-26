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Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri

Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çanakkale ve İzmir'in batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara bölgesinde sis uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 07:36, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 07:39
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Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne

°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İstanbul

°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli

Kırklareli

°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

Ege Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Denizli

°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İzmir

°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Manisa

°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana

°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

Antalya

°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hatay

°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara

°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

Eskişehir

°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

Konya

°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu

°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

Düzce

°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

Sinop

°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Artvin

°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

Samsun

°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

Amasya

°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum

°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

Kars

°C, -6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

Malatya

°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır

°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

Antep (Gaziantep)

°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

Siirt

°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

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