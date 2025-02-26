Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İkramiye için hangi rakamlar gündemde? İşte detaylar...

Emekli Bayram İkramiyesi Zam Beklentisi

Ramazan'a sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki ikramiyelere zam yapılacak mı?

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yapmış ve

"Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız"

ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Görüşleri

İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplantısında emekli bayram ikramiyesiyle ilgili soruyu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını söylemişti.

Bayram İkramiyesi Rakamları ve Beklentiler

Bayram ikramiyesinin 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündeme gelebileceği iddia ediliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , emekli ikramiyelerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelmeyeceğini açıklamıştı.

, emekli ikramiyelerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu yılki hedef enflasyon olan yüzde 24 oranı 3000 TL'lik bayram ikramiyesine uygulanırsa ikramiye 3720 TL olacak.

2024 yılı ikinci dönem enflasyon verisi olan yüzde 15,75 üzerinden bir zam yapılırsa ikramiye tutarı 3.472,50 TL olacak.

Eğer 2024 yılı yıllık enflasyonu yüzde 44.38 baz alınarak zam yapılırsa ikramiye 4 bin 331.40 TL seviyesine çıkacak.

Eğer yüzde 50 artış yapılırsa o zaman 4500 TL olacak.

Eğer ikramiyeler 4 bin TL'ye çıkarılırsa iki bayramda emeklilere toplam 8 bin TL ödenecek.

İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Genelde bayram ikramiyeleri bayramdan bir hafta öncesinde hesaplara yatıyor. 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihlerinde ödeme yapılabileceği konuşuluyor.

Geçmiş Yıl İkramiye Artışı

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 zam ile ikramiye 3 bin TL'ye yükseltilmiş ve toplamda iki bayramda 6 bin TL olarak ödenmişti. Şu an için geçerli olan rakam da bu seviyede bulunuyor.