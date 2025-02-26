İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 153 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen "Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen "Narkopan-14" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Operasyonun Detayları

Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonlarda 153 şüpheli yakalandı.

25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap bulundu.

3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.