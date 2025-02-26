THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programının bu yılki başvurularının başladığını duyurdu.

THY'nin Take-Off 101 Programı Başvuruları Başladı

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı bulacak.

Yarı Zamanlı Çalışma ve Tam Zamanlı İş Fırsatı

Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.

Başvuru Şartları

Programa başvuracak adayların 2001 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor.

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 2, 3 ya da 4'üncü sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.

Adayların, THY'nin İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri gerekiyor.

İyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

Başvuru Tarihi

Başvurular, THY'nin internet sitesinden 29 Mart'a kadar yapılabilecek.