İzmir'de IŞİD operasyonunda 5 gözaltı

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden IŞİD ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli tespit edildi.

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