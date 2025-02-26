İzmir'de IŞİD operasyonunda 5 gözaltı
İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen IŞİD ve Hizb-ut Tahrir terör örgütü üyesi 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 08:37, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 08:38
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden IŞİD ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli tespit edildi.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.