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Paylaştığı görüntü sonu oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

Adana'da 3 gün önce cinayete kurban giden şahsın, darp edilen bir kişinin videosunu çekip sosyal medyaya attığı için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 08:55, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 11:07
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Adana'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), arkadaşları bir çocuğu döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.A.'nın da tepki gösterdiği, sonrasında çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 23 Şubat gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü.

Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

Öte yandan küçük çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

VALİLİK: 7 GÖZALTI

Adana'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), sosyal medyadan paylaştığı ve çıkan tartışmada M.A. tarafından öldürülmesine neden olan, arkadaşlarıyla bir genci dövdüğü videoya ilişkin Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Kozan ilçesinde bir iş yerindeki bir gencin 6-7 kişi tarafından darbedildiği görüntülerin cep telefonuyla kaydedilip saldırganlar tarafından sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

-23.02.2025 günü Üstün Sokak civarında yaralı şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine, olay yerine intikal eden emniyet güçlerimizce 2001 doğumlu K.Ş. isimli şahsın yaralandığı belirlenmiştir. 24.02.2025 günü sabah saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar 2005 doğumlu S.E., 1998 doğumlu A.E., 2008 doğumlu A.H., 2006 doğumlu R.K., 1999 doğumlu T.S.Ö., 2002 doğumlu M.A. ile 2006 doğumlu A.M.K. yakalanarak alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir.

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