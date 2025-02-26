İnanılmaz düello! Barcelona, Atletico maçı nefesleri kesti!
İspanya Copa Del Rey yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği maç 4-4'lük skorla sonuçlandı. Rövanş mücadelesi heyecanla bekleniyor.
İspanya Copa Del Rey'de Barcelona, yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 4-4 beraberlikle sona erdi.
Barcelona ve Atletico Madrid Yarı Finalde Karşı Karşıya
İspanya Kral Kupası yerel adıyla **Copa Del Rey**'de Barcelona ile Atletico Madrid yarı finalin ilk maçında kozlarını paylaştı.
🎥 HIGHLIGHTS 🎥FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2025
Barça 4️-4️ Atletico Madrid pic.twitter.com/ZKVWdkdLVx
Atletico Madrid Hızlı Başladı
Atletico Madrid hızlı başladığı maçta 1. ve 6. dakikalardaki gollerle 2-0'yı yakaladı. Barcelona kısa sürede toparlanarak 19. ve 21. dakikalarda üst üste goller bularak skoru eşitledi.
Barcelona İlk Yarıyı Önde Tamamladı
Oyun kontrolünü eline alan Barcelona, 41. dakikada Inigo ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci Yarıda Son Bölüm Hareketli Geçti
İkinci yarının büyük bölümü sessiz geçerken 74. dakikada Lewandowski'nin golüyle skor 4-2'ye geldi. Llorente 84. dakikada bulduğu golle Atletico Madrid'i yeniden eşleşmeye ortak etti. 90+3. dakikada uzatmanın son anlarında Alexander Sörloth skoru 4-4'e getirdi.Mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı.
Rövanş Maçı İçin Geri Sayım
Finale yükselen takımın belli olacağı rövanş karşılaşması 2 Nisan günü TSİ 22:30'da oynanacak.