İnanılmaz düello! Barcelona, Atletico maçı nefesleri kesti!

Oyun kontrolünü eline alan Barcelona, 41. dakikada Inigo ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Atletico Madrid hızlı başladığı maçta 1. ve 6. dakikalardaki gollerle 2-0'yı yakaladı. Barcelona kısa sürede toparlanarak 19. ve 21. dakikalarda üst üste goller bularak skoru eşitledi.

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