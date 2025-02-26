Sahte altına dikkat! 3 kuyumcuya sattı
Hatay'da 6 adet 1 gramlık sahte altını 3 farklı kuyumcuya satan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 09:24, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 09:22
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İskenderun İlçesi Savaş Mahallesi'nde 19 Şubat tarihinde 3 ayrı kuyumcuda meydana gelen sahte altın satmak suretiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliden; 6 adet sahte 1 gramlık külçe altın ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Olayla ilgili olarak şüpheli M.Ö. 22 Şubat günü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.