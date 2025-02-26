Ankara'da vekil sayısı 37 oldu

Buna göre, 36 milletvekili bulunan Ankara'nın milletvekili 37'ye çıkarıldı. Ankara'daki milletvekili artışı 3'üncü bölgede oldu ve bölgenin milletvekili sayısı 12'den 13'e yükseldi. YSK kararına göre ayrıca Muğla'nın milletvekili sayısı 1 artışla 7'den 8'e, Şanlıurfa'nın ise yine 1 artışla 14'ten 15'e yükseldi. Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü. YSK kararıyla İstanbul'un milletvekili sayısı 96'yla, İzmir'in ise 28'le aynı kaldı.