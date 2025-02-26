Başsavcılık İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle sahip olduğu lisans diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi. Savcılık ayrıca, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Lisans Diploması İptali Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi. Savcılık tarafından İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi kurumlara verdiği ve halen diplomayı kullanmaya devam ettiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını talep etti.

İstanbul Üniversitesi'ne Gönderilen Yazı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.06.1988 tarihli ve 1830 sayılı, 17.09.1991 tarih ve 3462 sayılı ve 23.10.1992 tarih ve 4240 sayılı yazılarında istinaden K.K.T.C.de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'tan (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşılmıştır.Bu kapsamda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17/02/2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması,İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, Raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın İVEDİ bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."

Usulsüz Yatay Geçiş Belgeleri

Öte yandan, diplomanın sahte olduğu iddialarıyla ilgili YÖK'ün Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Raporda özellikle, yatay geçişin yapıldığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirlendi.

Başvurular Bitmeden İki Gün Önce Yatay Geçiş

Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporunda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran1990 tarih ve 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü 2. sınıfa 15, 3. sınıfa 10, 4. sınıfa 10 ve İşletme İngilizce Bölümü'nün 2. sınıfta 10, 3. sınıfa 5, 4. sınıfta 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olarak belirlendiği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet Gazetesinde ilanı yayımlandığı, ilanda yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceğinin belirtildiği kaydedildi.

Raporda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısının 1 numaralı kararıyla İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanın yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için artırılarak 80'e çıkarıldığı belirlendi.

Fakültenin 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısının 3 numaralı kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen, başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı belirtildi. Yapılan işlemin ise hukuki gerekçesinin bulunamadığı vurgulandı.

"İşlemler YÖK Kararına Uygun Değil"

Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporunda "tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak, araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır" denildi.

Yusuf Özdemir