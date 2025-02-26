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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 468 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 468 bin 1,5 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 16:58, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 16:58
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 468 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 468 bin 1,5 lira, en yüksek 3 milyon 486 bin 969 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 468 bin 1,5 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 515 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 318 milyon 847 bin 305,53 lira, işlem miktarı ise 1.248,2 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 620 milyon 768 bin 12,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, DenizBank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.515.000,002.950,00
En Düşük3.468.001,502.920,00
En Yüksek3.486.969,002.979,00
Kapanış3.468.001,502.965,20
Ağırlıklı Ortalama3.484.915,922.949,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.318.847.305,53
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.248,2
Toplam İşlem Adedi61

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