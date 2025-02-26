Dolar 36,44 TL'ye geriledi
Güne yatay başlayan dolar, günü 36,44 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 17:15, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,4620
|36,4630
|36,4390
|36,4400
|Avro
|38,2800
|38,2810
|38,2420
|38,2430
|Sterlin
|46,1900
|46,2000
|46,1180
|46,1280
|İsviçre frangı
|40,7900
|40,8000
|40,7150
|40,7220
|ANKARA
|ABD doları
|36,4320
|36,5120
|36,4090
|36,4890
|Avro
|38,2400
|38,3200
|38,2020
|38,2820
|Sterlin
|46,1300
|46,3400
|46,0580
|46,2680