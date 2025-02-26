Dolar 36,44 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,4620 36,4630 36,4390 36,4400 Avro 38,2800 38,2810 38,2420 38,2430 Sterlin 46,1900 46,2000 46,1180 46,1280 İsviçre frangı 40,7900 40,8000 40,7150 40,7220 ANKARA ABD doları 36,4320 36,5120 36,4090 36,4890 Avro 38,2400 38,3200 38,2020 38,2820 Sterlin 46,1300 46,3400 46,0580 46,2680