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Emlak Konut'un Kampanyasında İlk Haftada 1623 Konut Satıldı

Emlak Konut'un 4 bin 500 konutluk kampanyasında ilk haftada 1623 konut satıldı, 213 bin kişi bilgi aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 10:23, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 10:24
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Emlak Konut'un Kampanyasında İlk Haftada 1623 Konut Satıldı

Emlak Konut GYO'nun 18 Şubat'ta başlattığı ve 4 bin 500 konutu kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ilk bir haftada 1623 konut satıldı.Emlak Konut GYO'nun İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projesinde başlatılan kampanyaya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilgi gösterdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun 1623'ü, ilk bir haftalık sürede satıldı.Kampanyanın başlamasının ardından bir haftada, 213 bin 409 kişi detaylı bilgi almak için form doldurdu. Müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı gelirken, satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı 13 bini geçti.

En Çok İlgi Gören Projeler

  • Yenişehir Evleri Arnavutköy
  • Yeni Fikirtepe
  • Kuzey Adalar
  • Park Yaşam Çınarköy
  • Park Yaşam Antalya
  • Balıkesir Emlak Konutları

3 Farklı Finansman Modeli

Kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı finansman modeli sunuluyor.

Peşinatsız Azalan Taksit Modeli

Aylık yüzde 0,99 vade farkıyla 60 aya kadar taksit seçeneği bulunuyor.

İlk 12 Ay Ödemesiz Model

Emlak Konut ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini karşılıyor ve alıcılar, yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanından faydalanabiliyor.

Leasing Destekli Finansman Modeli

Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle sunulan bu modelde peşinat ödemeden veya isteğe bağlı peşinatla evin tamamı için finansman sağlanıyor, 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, "www.emlakkonut.com.tr" web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabiliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat'ta duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın sınırlı süre ve konut sayısı için geçerli olduğu belirtilmişti.

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