Fahrettin Altun'dan Erdoğan'a Doğum Günü Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Altun'dan Sosyal Medyada Doğum Günü Kutlaması

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı.

Altun'un Paylaşımındaki Mesaj

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur."

"Milletine adanmış bir ömür"Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır.

"Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim."



