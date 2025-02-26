'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' haberi doğrulanmadı
'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' haberi doğrulanmadı
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret

Kamu Birliği Konfederasyonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 10:37, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 10:41
Yazdır
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret

Kamu Birliği Konfederasyonu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret etti. Görüşmede bir çok konu ele alındı.

Kamu Çalışanlarının Sorunları Gündeme Getirildi

Ziyarette, kamu çalışanlarının uzun süredir çözüm bekleyen sorunları detaylı şekilde ele alındı. Özellikle sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinde görev yapan çalışanların karşılaştıkları sistemsel ve özlük haklarına ilişkin sorunlar hakkında geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Konfederasyon olarak, çalışanların haklarını korumak ve refah seviyelerini artırmak amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü belirterek, şu konuları gündeme taşıdık:

Sendika Üyelik İşlemlerinin e-Devlet Üzerinden Yapılması

Kamu çalışanlarının sendikal haklarını kullanmalarını kolaylaştıracak şekilde sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanarak bürokratik engellerin kaldırılması ve çalışanların özgür iradeleriyle sendikal tercihlerde bulunmalarının sağlanması gerektiği ifade edildi.

3+1 Sisteminin 1+1'e Düşürülmesi

Sözleşmeli personel için uygulanan 3+1 sisteminin getirdiği mağduriyetler dile getirilerek, bu sistemin 1+1 olarak düzenlenmesi gerektiği aktarıldı. Özellikle aile bütünlüğünün sağlanması açısından bu değişikliğin önemli olduğu belirtilerek, kamu çalışanlarının mazeret tayin haklarının genişletilmesi ve becayiş hakkının tanınması gerektiği vurgulandı.

3600 Ek Gösterge Meselesi

Kamu çalışanlarının yıllardır beklediği 3600 ek gösterge konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Çalışanların emeklilik döneminde hak ettikleri maaş ve sosyal güvenceye sahip olabilmeleri için bu düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde yapılması gerektiği dile getirildi.

Seyyanen Zamların Emekliliğe Yansıtılması

Kamu çalışanlarına yapılan seyyanen zamların sadece maaşlara yansıdığı, ancak emekliliğe esas aylıklara dahil edilmediği belirtildi. Çalışanların emeklilik sürecinde büyük mağduriyet yaşamaması için bu düzenlemenin revize edilmesi gerektiği ifade edildi.

5510 Sayılı Kanundaki Hak Kayıpları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birçok kamu çalışanının mağdur olduğu, özellikle prim gün sayısı ve emeklilik hakları konusunda ciddi hak kayıplarının yaşandığı aktarıldı. Bu kapsamda, çalışanların özlük haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Özgür Özel'den Destek Sözü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamu çalışanlarının yaşadığı bu sorunların farkında olduklarını ve çözüm noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Görüşme sırasında sendikamızın gündeme getirdiği konuların takipçisi olacaklarını belirten Özel, özellikle 3+1 sisteminin revize edilmesi, 3600 ek gösterge sorununun çözülmesi ve seyyanen zamların emekliliğe yansıtılması gibi konuları meclis gündemine taşıyacaklarını ve grup toplantısında dile getireceklerini söyledi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Olarak Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmak ve yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sendikal hakların genişletilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kamu çalışanlarının refah seviyesinin artırılması için yetkililerle görüşmelerimize devam edeceğiz.Tüm kamu hizmetlerinde görev yapan çalışanlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Konfederasyon olarak, kamu çalışanlarının haklarını her platformda dile getirmeye ve çözüm yolları üretmeye kararlıyız.Kamu çalışanlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya devam edecek, çalışma hayatında adaletin sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber