Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret

Kamu Birliği Konfederasyonu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret etti. Görüşmede bir çok konu ele alındı.

Kamu Çalışanlarının Sorunları Gündeme Getirildi

Ziyarette, kamu çalışanlarının uzun süredir çözüm bekleyen sorunları detaylı şekilde ele alındı. Özellikle sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinde görev yapan çalışanların karşılaştıkları sistemsel ve özlük haklarına ilişkin sorunlar hakkında geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Konfederasyon olarak, çalışanların haklarını korumak ve refah seviyelerini artırmak amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü belirterek, şu konuları gündeme taşıdık:

Sendika Üyelik İşlemlerinin e-Devlet Üzerinden Yapılması

Kamu çalışanlarının sendikal haklarını kullanmalarını kolaylaştıracak şekilde sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanarak bürokratik engellerin kaldırılması ve çalışanların özgür iradeleriyle sendikal tercihlerde bulunmalarının sağlanması gerektiği ifade edildi.

3+1 Sisteminin 1+1'e Düşürülmesi

Sözleşmeli personel için uygulanan 3+1 sisteminin getirdiği mağduriyetler dile getirilerek, bu sistemin 1+1 olarak düzenlenmesi gerektiği aktarıldı. Özellikle aile bütünlüğünün sağlanması açısından bu değişikliğin önemli olduğu belirtilerek, kamu çalışanlarının mazeret tayin haklarının genişletilmesi ve becayiş hakkının tanınması gerektiği vurgulandı.

3600 Ek Gösterge Meselesi

Kamu çalışanlarının yıllardır beklediği 3600 ek gösterge konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Çalışanların emeklilik döneminde hak ettikleri maaş ve sosyal güvenceye sahip olabilmeleri için bu düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde yapılması gerektiği dile getirildi.

Seyyanen Zamların Emekliliğe Yansıtılması

Kamu çalışanlarına yapılan seyyanen zamların sadece maaşlara yansıdığı, ancak emekliliğe esas aylıklara dahil edilmediği belirtildi. Çalışanların emeklilik sürecinde büyük mağduriyet yaşamaması için bu düzenlemenin revize edilmesi gerektiği ifade edildi.

5510 Sayılı Kanundaki Hak Kayıpları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birçok kamu çalışanının mağdur olduğu, özellikle prim gün sayısı ve emeklilik hakları konusunda ciddi hak kayıplarının yaşandığı aktarıldı. Bu kapsamda, çalışanların özlük haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Özgür Özel'den Destek Sözü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamu çalışanlarının yaşadığı bu sorunların farkında olduklarını ve çözüm noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Görüşme sırasında sendikamızın gündeme getirdiği konuların takipçisi olacaklarını belirten Özel, özellikle 3+1 sisteminin revize edilmesi, 3600 ek gösterge sorununun çözülmesi ve seyyanen zamların emekliliğe yansıtılması gibi konuları meclis gündemine taşıyacaklarını ve grup toplantısında dile getireceklerini söyledi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Olarak Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmak ve yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sendikal hakların genişletilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kamu çalışanlarının refah seviyesinin artırılması için yetkililerle görüşmelerimize devam edeceğiz.Tüm kamu hizmetlerinde görev yapan çalışanlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Konfederasyon olarak, kamu çalışanlarının haklarını her platformda dile getirmeye ve çözüm yolları üretmeye kararlıyız.Kamu çalışanlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya devam edecek, çalışma hayatında adaletin sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.