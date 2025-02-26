DEM Parti 3. İmralı ziyareti başvurusunu yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç DEM Parti'nin önce İmralı ardından parti ziyaretleriyle devam etmişti. Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çağrısı beklenirken DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya gidecek.

Partinin sözcüsü Ayşegül Doğan, başvuruyla ilgili şu ifadeleri kaydetti:

"TARİHİ ÇAĞRIYI BEKLİYORUZ"

"Öcalan ile görüşme birkaç içinde gerçekleşecek. Başvurucular arasında Ahmet Türk de var. Tarihsel çağrıyı bekliyoruz, yeni bir hayatın eşiğindeyiz.

Çağrının görüntülü olması pek çok açıdan iyi olur. Hangi yöntemle yapılacağı ziyaret sonrası belli olur."