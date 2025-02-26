Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor
Türkiye'de, 24 Şubat'ta günlük 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 11:14, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 11:19
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı" ifadelerine yer verildi.
Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.